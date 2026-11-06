Держсекретар Рубіо заперечив плани піти з адміністрації Трампа — Channel NewsAsia

Державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні заперечив повідомлення про те, що він розглядає можливість залишити адміністрацію президента Дональда Трампа. В інтерв’ю The New York Times Рубіо заявив, що від початку планував працювати на Трампа до завершення його президентського терміну, повідомляє Channel NewsAsia.

Повідомлення про можливу відставку

5 листопада Bloomberg повідомило, що Рубіо нібито зважував можливість піти з адміністрації, обговорював це з посадовцями Білого дому та отримав прохання залишитися. Помічник держсекретаря США з питань глобальних публічних зв’язків Ділан Джонсон назвав матеріал Bloomberg повністю вигаданим.

Джонсон також відкинув повідомлення The Independent про нібито намір Рубіо добиватися республіканської президентської номінації у 2028 році, назвавши його цілком безпідставним.

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Політичні плани на 2028 рік

Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки, вважають одним із можливих наступників президента на виборах 2028 року. За кілька днів до проміжних виборів він виступив разом із Трампом на передвиборчому мітингу.

Водночас Рубіо відмовився відповідати на запитання про своє політичне майбутнє та заявив, що більше не говоритиме про 2028 рік. Раніше він казав, що підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента. Венса також розглядають як можливого кандидата у президентських перегонах 2028 року.

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