Держсекретар Рубіо звинуватив Іран у проблемах Близького Сходу — Jerusalem Post

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що шиїтське духовенство Ірану стоїть за всіма головними проблемами Близького Сходу. Як повідомляє Jerusalem Post, таку заяву він зробив у п’ятницю, обговорюючи необхідність війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Заяви про експансіонізм

Рубіо назвав спільним чинником регіональних криз шиїтських кліриків Ірану та їхню, за його словами, експансіоністську ментальність. На його думку, небезпека Ірану полягає в «революційному характері» чинного режиму.

За словами держсекретаря, країною керує релігійний клас шиїтського духовенства, представники якого прагнуть експортувати революцію, а не управляти державою. Рубіо також стверджував, що іранська влада не зважає на стан економіки країни.

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Ядерна програма та економічний тиск

Рубіо пов’язав із експансіоністською політикою Тегерана створення та підтримку угруповання «Хезболла», підтримку воєнізованих формувань в Іраку і хуситів у Ємені, а також участь Ірану в сирійській громадянській війні.

Він також заявив, що Іран міг би розвивати ядерну енергетику, як Південна Корея, Японія та інші держави. Водночас Рубіо стверджував, що Тегеран створює ракети для ядерної зброї та збагачує уран понад рівень, потрібний для енергетичних потреб. Іран заперечує намір створити ядерну зброю.

Держсекретар визнав, що конфлікт є непопулярним, однак назвав його необхідним. Він заявив, що економічний тиск США завдає іранському режиму достатньої шкоди, тому додаткові воєнні дії, на його думку, не потрібні.

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