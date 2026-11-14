Deutsche Bahn позитивно оцінила заборону алкоголю на вокзалах — Tagesschau

У Німеччині Deutsche Bahn позитивно оцінила перший місяць дії загальнонаціональної заборони на вживання алкоголю на вокзалах. За словами представниці компанії, обмеження дало змогу зменшити кількість сміття та конфліктів, а також поліпшити умови для пасажирів і працівників залізниці, повідомляє Tagesschau.

Понад 15 тисяч звернень

Від набуття чинності правилом у середині жовтня співробітники служби безпеки звернулися більш ніж до 15 тисяч людей, які перебували на вокзалах з алкоголем. За даними Deutsche Bahn, у більшості випадків люди реагували на зауваження, ховали пляшку або залишали територію вокзалу. Заборону перебувати на території вокзалу застосовували лише в поодиноких випадках.

Компанія також повідомила, що з минулого року збільшила кількість працівників служби безпеки з 4,5 тисячі до 5 тисяч. Контроль за дотриманням заборони здійснюють команди DB Sicherheit, а Федеральну поліцію залучають у разі конфліктів.

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Правила на вокзалах і в поїздах

Із 15 жовтня вживати алкогольні напої заборонено у вокзальних залах і на платформах по всій Німеччині, за винятком закладів громадського харчування. До загальнонаціонального запровадження Deutsche Bahn тестувала правило майже на 40 вокзалах, зокрема в Кельні, Мюнхені та Гамбурзі.

За словами представниці компанії, 80% учасників репрезентативного опитування підтримали заборону. Водночас правила для поїздів різняться: у регіональному сполученні можливість вживання алкоголю залежить від регіону, а в поїздах далекого сполучення це загалом дозволено за умови поваги до інших пасажирів.

Федеральна робоча спільнота допомоги бездомним раніше критикувала обмеження. Її заступник виконавчого директора Йоахім Краусс заявив, що заборона не змінює життєвих обставин людей, які перебувають на вокзалах, а лише витісняє їх із поля зору. Схожі побоювання висловлювала й Bahnhofsmission, яка підтримує заборону, але вказує на ризик переміщення проблем до прилеглих територій.

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