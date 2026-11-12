Deutsche Bahn у Німеччині планує скоротити 30 тисяч робочих місць — Anadolu Agency

У Німеччині залізнична компанія Deutsche Bahn планує скоротити 30 тисяч робочих місць, щоб взяти витрати під контроль. Європейські компанії у промисловості, транспорті, фінансовому секторі, телекомунікаціях та сфері послуг також оголошують про скорочення персоналу на тлі слабшого попиту, торговельних бар’єрів США, конкуренції з боку Китаю й автоматизації процесів, повідомляє Anadolu Agency.

Скорочення в автомобільній галузі

Одні з найбільших скорочень стосуються автовиробників і постачальників комплектуючих. Volkswagen у межах реструктуризації планує скоротити близько 100 тисяч робочих місць у світі до 2030 року, враховуючи раніше оголошені скорочення. Німецький постачальник Bosch має намір скоротити понад 13 тисяч посад, а ZF Friedrichshafen — 14 тисяч.

Компанія Schaeffler оголосила про скорочення 3460 робочих місць у Європі через тиск на прибутковість. Французький автовиробник Renault зменшує глобальний інженерний штат на 2400 посад у межах реструктуризації. Галузь адаптується до високих виробничих витрат, повільнішого поширення електромобілів і посилення конкуренції з китайськими виробниками.

Промисловість і транспорт

Німецька промислова група Thyssenkrupp планує скоротити 11 тисяч працівників. Румунський виробник енергії Complexul Energetic Oltenia зменшує штат на 1700 осіб у межах декарбонізації та реструктуризації, а суднобудівна компанія Damen Shipyards Mangalia має намір звільнити 1011 працівників після початку процедури банкрутства.

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Швейцарська логістична група Kuehne+Nagel оголосила про ліквідацію 2000 посад у світі через надлишок потужностей і геополітичні ризики. Нідерландська авіакомпанія KLM планує скоротити тисячу робочих місць на першому етапі ширшої програми зниження витрат.

Автоматизація у фінансовому секторі

Банки та страхові компанії дедалі активніше впроваджують штучний інтелект для виконання адміністративних і бек-офісних завдань. Standard Chartered планує до 2030 року ліквідувати понад 7 тисяч посад у корпоративних функціях у глобальних операціях. Barclays заявив про намір скоротити 5 тисяч робочих місць у світі, а Allianz Partners — 1800 працівників із розширенням застосування ШІ та автоматизованих систем.

У телекомунікаційному секторі Telefónica Spain завершила програму добровільного скорочення персоналу: компанію залишили щонайменше 4525 працівників, а загальна кількість відходів оцінюється у 5500. O2 Telefónica Germany планує скоротити 1100 посад і закрити 60 магазинів, тоді як Vodafone оголосив про скорочення 1200 робочих місць у європейських підрозділах та ще 2300 посад у Німеччині протягом наступних двох років.

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