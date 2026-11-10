Deux випустить альбом із ШІ-вокалом покійного Кім Сон Чже — Korea Herald

У Південній Кореї хіп-хоп-дует Deux 21 листопада випустить повноформатний альбом «4th Deux», у якому штучний інтелект відтворить вокальні партії покійного учасника гурту Кім Сон Чже. Про це повідомляє Korea Herald.

Дев'ять композицій

До платівки увійдуть дев'ять треків. Продюсуванням альбому керував Лі, який також написав одну з двох головних композицій — «The Future». Інша головна композиція, «I Want You», записана за участю хіп-хоп-дуету Dynamic Duo.

На попередньому прослуховуванні в Сеулі Лі сказав, що альбом демонструє, яким міг би бути новий трек Deux у стилі нью-джек-свінг із подальшим розвитком цього звучання.

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Повернення після тривалої перерви

«4th Deux» вийде більш ніж через 30 років після попереднього альбому дуету «Force Deux». Це була остання платівка, записана учасниками до розставання: менш ніж через три місяці після її виходу музиканти припинили співпрацю та почали сольні кар'єри.

Кім Сон Чже знайшли мертвим у номері сеульського готелю в листопаді 1995 року — наступного дня після його сольного дебюту. Його дівчину звинувачували у смерті музиканта, однак згодом виправдали; справа залишається нерозкритою. Частину доходів від нового альбому, за бажанням Лі, передадуть родині Кіма.

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