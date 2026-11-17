Лондонський девелопер Dar Global оголосив про запуск багатофункціонального проєкту в Джидді, Саудівська Аравія, орієнтовною вартістю 1 млрд саудівських ріялів, або $267 млн. Для забудови компанія придбала земельну ділянку за $56 млн, повідомляє The National.

Розширення портфеля в королівстві

Проєкт є частиною програми Dar Global із розширення портфеля в Саудівській Аравії на суму до 4 млрд ріялів, або приблизно $1,07 млрд. Після завершення програми світовий портфель девелоперських проєктів компанії у розробці, за її оцінкою, має сягнути близько $24 млрд.

У межах нового комплексу Dar Global планує представити в Джидді новий міжнародний люксовий бренд. Компанія також заявила про намір оголосити про інші придбання земельних ділянок у Саудівській Аравії. Серед її партнерів — Trump Organisation, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Missoni, Pagani Automobili та W Hotels.

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Ситуація на ринку

Генеральний директор Dar Global Зіад Ель-Чаар заявив, що в саудівський портфель компанії вже інвестували покупці з 61 країни. За його словами, це вказує на зростання міжнародної довіри до ринку нерухомості королівства.

Водночас, за даними JLL, у третьому кварталі 2026 року кількість угод із продажу нерухомості в Ер-Ріяді зменшилася на 30,2% у річному вимірі — до 9 100, а їхня вартість впала на 51,8%, до 8,5 млрд ріялів. У Джидді кількість угод із житловою нерухомістю скоротилася на 25,8% — до 3 100, тоді як їхня вартість знизилася на 5,8%, до 3,9 млрд ріялів.

Dar Global також реалізує в Саудівській Аравії три житлові проєкти спільно з Trump Organisation, зокрема Trump Tower у Джидді вартістю $1 млрд і люксовий проєкт під брендом Trump у Ваді-Сафарі в Ер-Ріяді.

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