Дев’ять служб поліції Англії та Уельсу звернулися по фінансову підтримку — The Guardian

Дев’ять поліцейських служб Англії та Уельсу звернулися до уряду Великої Британії по виняткову фінансову підтримку через значний тиск на бюджети. Як повідомляє The Guardian, керівники поліції заявляють, що через нестачу коштів правоохоронці дедалі менше присутні на вулицях.

Які служби звернулися по допомогу

За словами головного констебля поліції Норфолка Пола Сенфорда, який відповідає за фінанси в Національній раді начальників поліції, додаткова підтримка потрібна, щоб поліцейські служби Англії та Уельсу могли зберегти операційну спроможність.

По виняткову фінансову допомогу звернулися поліція Дарема, Клівленда, Великого Манчестера, Вілтширу, Бедфордширу, Південного Йоркширу, Глостерширу, Лінкольнширу та Норфолка. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії, яке має ухвалити рішення щодо додаткових коштів або можливості для відповідних рад збільшити податкове навантаження, не підтвердило кількості поданих заявок.

Зростання видатків і дефіцит бюджету

Сенфорд пов’язав фінансові труднощі зі зростанням населення та кількості складних справ, зокрема щодо сексуальних злочинів, давніх розслідувань і цивільних приписів. За його словами, ці напрями потребують фінансування, якого поліцейські служби не отримали. Він заявив, що заявники наблизилися до межі, за якою надання базових послуг може стати неможливим.

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Керівники поліції оцінюють прогнозований дефіцит фінансування до 2030 року у 4,3 млрд фунтів стерлінгів, тоді як раніше прогнозували розрив у 3 млрд фунтів. Упродовж минулого року 43 поліцейські служби використали резерви на суму 300 млн фунтів: частину коштів спрямували на інвестиції, частину — на підтримання роботи служб.

Головний констебль поліції Бедфордширу Тревор Роденгерст заявив, що без додаткових грошей рівень послуг може знизитися. У його службі працюють 1486 поліцейських, що, на його думку, на кілька сотень менше від необхідного рівня. Він також повідомив про збільшення кількості дзвінків на номер 999 приблизно на тисячу щомісяця порівняно з минулим роком.

МВС заявило, що після виборів збільшило фінансування поліції на 2 млрд фунтів, а цьогорічний обсяг фінансування сягнув рекордних 18,5 млрд фунтів. Відомство також повідомило про перегляд формули розподілу коштів і реформу структури поліції. Водночас керівники служб вважають, що передвиборчу обіцянку Лейбористської партії додати 13 тисяч нових офіцерів до 2029 року виконати не вдасться.

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