Режисер Девід Фінчер допустив, що стрічка «Подальші пригоди Кліффа Бута» може стати його останнім фільмом. Про це він сказав у подкасті The Ringer «The Big Picture», повідомляє Variety.

Фінчер пояснив, що його пріоритети вже змінилися, а терпіння стало меншим, ніж раніше. Режисерові 64 роки, а фільми він знімає від 20-річного віку. За його словами, створення кіно не має перетворюватися на індустріалізований процес, адже розповідання історій є інтимною справою.

Робочий графік

Фінчер також сказав, що не хоче працювати понад 10 годин на день. Водночас під час роботи над стрічкою знімальна команда працювала по 12 годин. Він додав, що о восьмій вечора вже хотів би бути в ліжку.

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ШІ у постпродакшені

Під час розмови режисер підтвердив використання штучного інтелекту на етапі постпродакшену. За його словами, технологію застосовували для поліпшення роботи, уже виконаної людьми, зокрема для коригування руху губ у кадрі. Фінчер заявив, що в 5% фільму використали автоматизовану заміну діалогів, а решта постпродакшену була виконана із застосуванням ШІ.

Дія фільму відбувається 1977 року. Стрічка є продовженням «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. Бред Пітт повернувся до ролі каскадера Кліффа Бута, який працює фіксером голлівудської студії та береться за завдання популярного кіноактора. До акторського складу також увійшли Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Ях’я Абдул-Матін II, Карла Гуджино та Пітер Веллер. Фільм уже вийшов в ексклюзивний прокат IMAX, а 23 грудня має з’явитися на Netflix.

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