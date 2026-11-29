Леонардо Ді Капріо відмовився повторити роль Ріка Далтона у стрічці Девіда Фінчера «Подальші пригоди Кліффа Бута» через гримові накладки, які мали зробити персонажа повнішим. Про це режисер розповів в інтерв’ю GQ, повідомляє Variety.

Роль планували для трьох сцен

За словами Фінчера, Рік Далтон спершу був у сценарії приблизно на 30 сторінках — орієнтовно у трьох сценах. Режисер зазначив, що в літературній версії історії герой постає повнішим, а потім з’являється ще у двох сценах і надалі присутній у сюжеті лише опосередковано.

Фінчер пояснив, що участь Ді Капріо потребувала б 12 днів роботи в накладках. Коли актор вирішив не долучатися до проєкту, режисер повідомив про це Квентіну Тарантіно. За словами Фінчера, Тарантіно очікував такого рішення, після чого епізоди з Ріком Далтоном прибрали зі сценарію.

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Історія Кліффа Бута

Події «Подальших пригод Кліффа Бута» розгортаються 1977 року. Фільм продовжує історію «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно та повертає Бреда Пітта до ролі каскадера Кліффа Бута. За сюжетом він працює фіксером голлівудської студії та опиняється у складній ситуації, виконуючи роботу для популярного кіноактора.

До акторського складу також увійшли Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Ях’я Абдул-Матін II, Карла Ґуджіно та Пітер Веллер. Стрічка вийшла ексклюзивно в кінотеатрах IMAX у середу, а 23 грудня має стати доступною на Netflix.

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