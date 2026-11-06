Diamondback не планує суттєво нарощувати буріння у 2027 році — OilPrice

Найбільші виробники сланцевої нафти у США стримують витрати на нове буріння, хоча середня ціна американської нафти WTI у 2026 році зросла більш ніж на 20 доларів за барель проти 2025-го. Зокрема, Diamondback Energy, найбільша компанія, зосереджена винятково на Пермському басейні, сигналізувала, що не планує істотно збільшувати бурову активність у 2027 році через високу невизначеність на ринку, повідомляє OilPrice.

Ціни не змінили підхід великих операторів

За даними видання, від початку 2026 року WTI у середньому коштувала 86,72 долара за барель. Для порівняння, середній показник за 2025 рік становив 64,94 долара за барель. Водночас великі компанії не вважають самого зростання цін достатньою підставою для послаблення контролю за капітальними витратами.

Генеральний директор Diamondback Каес Вант-Гоф заявив аналітикам, що компанія готується і до можливого зниження цін, а не виходить із припущення про їхнє постійне зростання. За його словами, невизначеність зберігається. Він також зазначив, що Diamondback не бачить потреби оприлюднювати формальний план на 2027 рік раніше лютого, коли компанія зазвичай це робить.

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Вільний грошовий потік спрямовують акціонерам

У третьому кварталі Diamondback отримала 2,1 млрд доларів вільного грошового потоку, підвищила дивіденди у 2026 році та дещо поліпшила прогноз видобутку на поточний рік. Компанія використовувала надлишкові кошти для викупу облігацій та акцій, а також скорочення боргу, не роблячи ставку на агресивне нарощування видобутку.

Подібний підхід демонструє ExxonMobil, яка має значні активи у Пермському басейні. Її гендиректор Даррен Вудс зазначив, що компанія зосереджується не лише на обсягах виробництва, а й на ефективному використанні капіталу та технологіях для підвищення цінності розробки родовищ.

Менші компанії активніші

На думку директора з досліджень видобутку у 48 суміжних штатах США консалтингової компанії Wood Mackenzie Натана Немета, менші та приватні оператори можуть активніше збільшувати буріння на тлі подорожчання нафти. Проте великі публічні компанії, які будували довіру інвесторів на дисциплінованому управлінні капіталом і стабільних дивідендах, неохоче беруть на себе зобов’язання щодо значного зростання витрат у волатильному середовищі.

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