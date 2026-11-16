Diamondback придбає 40% у проєкті Double Eagle за $5 млрд — OilPrice

Компанія Diamondback Energy домовилася придбати 40% частку Double Eagle у їхньому спільному проєкті в басейні Мідленд. Вартість угоди з оплатою готівкою та акціями Reuters оцінило приблизно у 5,03 млрд доларів, повідомляє OilPrice.

Умови придбання

Diamondback заплатить 2,15 млрд доларів готівкою та передасть близько 15,56 млн своїх акцій за певні дочірні компанії Double Eagle IV Midco і Double Eagle V Midco. Грошову частину профінансують коштом наявної готівки, кредитної лінії та строкових позик.

Компанія оцінює угоду приблизно у чотири очікувані показники EBITDA за 2027 рік. Diamondback очікує, що угода одразу матиме позитивний вплив на її фінансові показники та не збільшить боргове навантаження. Закриття угоди заплановане на 21 грудня.

Активи та видобуток

Активи охоплюють приблизно 176 тис. чистих акрів у ядрі басейну Мідленд. Очікується, що 2027 року вони видобуватимуть близько 35 тис. барелів нафти на добу із загального обсягу 92 тис. барелів нафтового еквівалента на добу.

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Близько 68% активу ще не розроблено. Він містить понад 1 200 валових локацій для горизонтальних свердловин, з яких 495 є чистими, а також 101 пробурену, але не завершену свердловину.

Перша повносекційна розробка Diamondback у зоні Barnett — чотири горизонтальні стовбури завдовжки 10 тис. футів на ділянці Spanish Trail в окрузі Мідленд — нещодавно досягла пікового видобутку близько 7 500 барелів нафти та 37 млн кубічних футів газу на добу. Компанія планує розпочати повномасштабну розробку зони Barnett у 2027 році.

Diamondback і Double Eagle створили партнерство у 2022 році. Генеральний директор Diamondback Кейс Ван’т Гоф заявив, що придбання стало завершенням співпраці, яка поєднала знання Diamondback про надра перспективної зони Barnett у басейні Мідленд із досвідом Double Eagle у роботі із земельними активами.

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