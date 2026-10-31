Дієцезія Енугу вимагає прибрати єпископа зі списку APC — Premium Times Nigeria

Католицька дієцезія Енугу в Нігерії зажадала вилучити ім’я свого допоміжного єпископа Ернеста Ободо зі списку релігійної групи виборчої кампанії партії All Progressives Congress (APC) у штаті Енугу. Як повідомляє Premium Times Nigeria, у партійному списку Ободо зазначили директором ради цієї кампанії.

Дієцезія заявила про відсутність згоди

Секретар дієцезії, католицький священник Вілфред Агубучі, назвав включення священнослужителів до списку несанкціонованим, оманливим і неприйнятним. За його словами, єпископ не знав про своє внесення до списку та не давав на це згоди.

Агубучі заявив, що використання імені Ободо створює хибне враження про його політичну позицію та може зашкодити його репутації й церковній репутації. Дієцезія наголосила, що Католицька церква не бере участі в партійній політиці, виборчих кампаніях і не підтримує політичних партій.

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За словами секретаря, дієцезія вимагає вилучити зі списку також імена всіх католицьких священників, внесених без їхнього відома та згоди. Він додав, що подальше несанкціоноване використання імені, титулу, зображення чи церковної посади єпископа в партійно-політичних цілях може спричинити юридичні дії.

Позиція Християнської асоціації Нігерії

Раніше проти включення Ободо до кампанії виступив осередок Християнської асоціації Нігерії (CAN) у штаті Енугу, який очолює сам єпископ. Секретар організації Інносент Оффор заявив, що CAN не уповноважувала, не схвалювала та не погоджувала внесення свого керівництва до ради виборчої кампанії APC.

За його словами, публікацію не слід тлумачити як політичну приналежність асоціації, підтримку будь-якої партії або участь її представників у партійній діяльності. CAN закликала громадськість не вважати список підтвердженням підтримки APC з боку організації чи згаданих церковних лідерів.

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