Ділянку енергоз’єднання Кіпр—Греція мають завершити до 2031 року — Cyprus Mail

Грецький незалежний оператор передачі електроенергії ADMIE повідомив, що ділянку Great Sea Interconnector, яка має з’єднати енергосистеми Кіпру та Греції, планують завершити до кінця 2031 року. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на грецького суспільного мовника ERT та оновлений план розвитку ADMIE на 2027–2036 роки.

Підготовка до прокладання кабелю

За даними ERT, виконано 60% необхідних досліджень морського дна. Також обрали підрядника для будівництва перетворювальних секцій на обох кінцях кабелю.

У Греції проєкт передбачає розширення конвертерної станції Damasta на острові Крит. Вона перетворює постійний струм, що надходить із материкової Греції через електричне з’єднання Крит—Аттика. На Кіпрі мають збудувати нову конвертерну станцію.

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Дослідження у спірних районах

Французьке дослідницьке судно Abeille Marengo вирушило з порту Іракліон на Криті, щоб завершити дослідження морського дна для першої ділянки інтерконектора. Частина районів, де роботи ще не виконували, є предметом спору: Туреччина заявляє, що запланований маршрут кабелю проходить через її води, тоді як Кіпр і Греція стверджують протилежне.

Туреччина видала навігаційне повідомлення Navtex, у якому заявила про згоду на початок досліджень судном і зазначила, що роботи відбуватимуться за маршрутами, скоординованими з компетентними турецькими органами. Речник уряду Кіпру Константінос Летимбіотіс назвав це повідомлення таким, що не має значення, наголосивши, що запит на дозвіл для проведення робіт надсилали лише урядам Греції та Кіпру.

Ділянка до Ізраїлю

У плані ADMIE також зазначено, що техніко-економічне обґрунтування другої ділянки інтерконектора між Кіпром та Ізраїлем завершили з позитивними результатами. За оцінкою Аристотелівського університету в Салоніках, завершення проєкту може забезпечити кіпрським споживачам щорічну економію від 123 млн до 138 млн євро та знизити ціни на енергію на 19%.

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