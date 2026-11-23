Ділова активність у єврозоні в листопаді зростала стабільними темпами: сильніше зростання в Німеччині компенсувало поглиблення спаду у Франції. Про це свідчать попередні дані опитування S&P Global, повідомляє Anadolu Agency.

Показник утримався вище 50 пунктів

Зведений індекс менеджерів із закупівель, який оцінює активність у виробництві та сфері послуг, у листопаді залишився на рівні 51,7 пункту. Це трохи нижче за ринкові очікування у 51,9 пункту. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про розширення ділової активності, нижче цього рівня — про скорочення.

У Німеччині зведений індекс зріс із 53,4 пункту в жовтні до 55 пунктів у листопаді. Це стало найсильнішим розширенням ділової активності в країні з березня 2022 року. Натомість у Франції ділова активність скорочувалася швидше, ніж очікували, на тлі невизначеності щодо бюджету та майбутніх виборів.

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Виробництво випереджає послуги

Головний економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон зазначив, що інвестиції в оборону та штучний інтелект підтримали промислове виробництво. Водночас високі витрати на життя й політична невизначеність тиснули на компанії, орієнтовані на споживачів.

Ділові очікування на наступний рік знижувалися четвертий місяць поспіль і досягли найнижчого рівня з травня. Настрої виробників поліпшилися, тоді як настрої постачальників послуг погіршилися. Зниження цін на нафту та слабший попит послабили ціновий тиск у листопаді.

За словами Вільямсона, повільніше зростання цін і ознаки послаблення ринку праці можуть зменшити побоювання щодо стійкої інфляції, якщо ці тенденції збережуться. Водночас опитування вказує, що інфляція найближчими місяцями залишатиметься істотно вищою за ціль Європейського центрального банку в 2%. У жовтні інфляція в єврозоні становила 4%, а Європейська комісія прогнозує зростання економіки єврозони на 1,2% у 2026 та 2027 роках.

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