У Німеччині індекс ділового клімату Ifo зріс на 0,5 пункту — до 90,6 пункту. Це найвищий показник головного економічного барометра країни з весни 2023 року, повідомляє Der Spiegel.

Показник перевищив очікування

Результат виявився дещо кращим за середній прогноз аналітиків, які очікували зростання індексу до 90,5 пункту. Президент мюнхенського Інституту Ifo Клеменс Фойст заявив, що відновлення німецької економіки просувається, однак піднесенню поки бракує ширшого охоплення.

Щомісячне опитування охопило 9 тисяч компаній. Підприємства позитивніше оцінили як поточну ситуацію, так і перспективи свого бізнесу. Настрої поліпшилися у секторі послуг.

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Промисловість втратила імпульс

Водночас у переробній промисловості настрої погіршилися після шести послідовних підвищень. Раніше на продовження економічного відновлення також вказувало опитування менеджерів із закупівель, проведене S&P Global.

Зростання німецької економіки підтримують багатомільярдні державні видатки на переозброєння та інвестиції у транспортну інфраструктуру. Федеральний уряд Німеччини і Бундесбанк очікують цьогорічного зростання економіки на 1,3%.

За інформацією Funke Mediengruppe, яка посилається на додаткове опитування Інституту німецької економіки серед 935 компаній, дев’ять із десяти респондентів очікують у 2027 році радше млявого розвитку економіки, ніж стійкого відновлення.

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