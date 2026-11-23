У Китаї дослідники, які спостерігали за 624 жінками з персистентною інфекцією вірусу папіломи людини, або ВПЛ, виявили зв’язок між динамікою вірусного навантаження та ризиком передракових уражень шийки матки. Як повідомляє News-Medical, результати проспективного когортного дослідження опублікували в рецензованому журналі CANCER Американського онкологічного товариства.

Чотири траєкторії вірусного навантаження

Науковці під керівництвом фахівців лікарні охорони здоров’я матері та дитини Чанчжоу, що входить до медичного центру Чанчжоу Нанкінського медичного університету, виокремили чотири моделі зміни вірусного навантаження з часом: низький стабільний рівень, помірне зниження, помірне зростання та стабільно високий рівень.

Передракові ураження шийки матки зафіксували у 10,9% учасниць із низьким стабільним рівнем вірусного навантаження. У групі з помірним зниженням цей показник становив 17,8%, у групі з помірним зростанням — 74,2%, а серед жінок зі стабільно високим навантаженням — 90,4%.

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Точніше оцінювання ризику

Порівняно з групою з низьким стабільним рівнем, ризик передракових уражень був у 1,95 раза вищим у групі з помірним зниженням, у 29,66 раза — у групі з помірним зростанням і в 124,29 раза — у групі зі стабільно високим вірусним навантаженням.

Автори дослідження зазначили, що врахування змін вірусного навантаження з часом поліпшувало прогнозування ймовірності розвитку раку шийки матки порівняно з використанням лише вихідних клінічних характеристик і разового показника навантаження. Співавторка роботи Ліна Чжан наголосила, що однаковий рівень ВПЛ під час одного обстеження може бути пов’язаний із різними результатами залежно від того, як цей показник змінюється з часом. Інший співавтор, Чжунхуа Ши, назвав важливим завданням визначення пацієнток, яким потрібне ретельніше спостереження, без проведення зайвих обстежень.

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