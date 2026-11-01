Дипломат США Блом заявив про етап відбудови Сирії й Лівану — The National

Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Дональд Блом на форумі Manama Dialogue в Манамі, Бахрейн, заявив, що Сирія та Ліван входять у нову фазу, в якій увага зміщується на відбудову. За його словами, тепер ідеться не про те, чи можна відновити ці країни, а про те, як саме це зробити та на якій основі.

Інвестиції для Сирії

Як повідомляє The National, Блом назвав скасування президентом США Дональдом Трампом американських санкцій проти Сирії чинником, який пожвавив економічний інтерес. За його словами, це рішення вже допомогло залучити інвестиції.

Сирія під керівництвом президента Ахмада аш-Шара намагається посилити зацікавленість американського бізнесу. У вересні Дамаск відвідала делегація з понад 50 американських компаній, щоб відновити економічні зв'язки. За оцінкою Світового банку, відбудова країни потребуватиме близько 216 млрд доларів.

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Переговори щодо Лівану

Блом також згадав тристоронні переговори щодо демонтажу інфраструктури «Хезболли» та створення шляху до відновлення Лівану. У матеріалі зазначається, що ці контакти оцінюють по-різному: частина посадовців називає їх результативними, тоді як інші вважають, що вони можуть сприяти закріпленню ізраїльської окупації півдня Лівану.

Американський дипломат також вказав на можливості для торгівлі та інвестицій у країнах Перської затоки й Іраку. Відповідаючи на запитання про побоювання щодо можливого відновлення війни з Іраном, він заявив, що дипломатичні канали між Вашингтоном і Тегераном залишаються відкритими й активними. Водночас Блом не виключив можливості війни та сказав, що США за потреби готові обрати інший напрям дій.

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