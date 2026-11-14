Дипломати повідомили про удари дронів і артилерії біля Бадме — Anadolu Agency

На кордоні Ефіопії та Еритреї поблизу спірного міста Бадме посилилися бої. Дипломатичні джерела, на які посилається ефіопське видання Addis Standard, повідомили про удари безпілотниками та обстріли з важкої артилерії, через які цивільні жителі залишають домівки. Про це 14 листопада повідомило Anadolu Agency.

Дрони та артилерія

За словами двох дипломатів, обізнаних з оцінками розвідки, сутички ескалували протягом кількох днів. Один зі співрозмовників заявив, що йому відомо про удари дронами переважно з боку Ефіопії та застосування важкої артилерії еритрейськими військами. Інше дипломатичне джерело застерегло, що обміни ударами можуть перерости у масштабне воєнне протистояння між двома країнами.

Мешканці Бадме повідомляли про нічні вибухи, закриття торговельних закладів і виїзд сімей із міста. За їхніми словами, федеральні сили Ефіопії посилили присутність у районі населеного пункту.

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Оцінки моніторингових груп

Проєкт Armed Conflict Location & Event Data Project 13 листопада повідомив, що ефіопські федеральні війська перебували між Шераро та Бадме, а еритрейські сили — поблизу периметра міста. За даними проєкту, жодна зі сторін не контролювала Бадме. Також ACLED зафіксував артилерійський вогонь Ефіопії у напрямку районів біля міста та відновлення зіткнень між федеральними військами й тиграйськими бійцями.

Critical Threats Project у своїй оцінці від 10 листопада також повідомляв про нарощування сил і зіткнення поблизу Бадме, однак не зміг встановити, по який бік кордону відбувалися бої. За даними моніторингових груп, загостренню передувало просування ефіопських військових до кордону, зокрема захоплення Шераро 3 листопада.

Міністри закордонних справ країн G7 після зустрічі в Парижі 9–10 листопада висловили серйозну стурбованість погіршенням безпекової ситуації та закликали Ефіопію й Еритрею до максимальної стриманості та дипломатичного врегулювання.

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