На кліматичній конференції ООН COP31 в Анталії, Туреччина, чотири дипломати повідомили Politico Europe, що Російська Федерація — держава-агресор — і Ватикан блокують більшість згадок про гендер у проєктах переговорних текстів. За їхніми словами, делегації відкидають більшість формулювань зі словом «гендер».

Дипломатів не назвали, оскільки їхні уряди не уповноважували їх спілкуватися з медіа. Вони припускають, що позиція Росії та Святого Престолу пов’язана із запереченням прав ЛГБТК+ людей. На їхню думку, запропоновані зміни можуть звузити визначення в документах COP31 та виключити з них трансгендерних людей.

Позиція сторін

Один із дипломатів сказав, що Росія та Ватикан домагаються заміни слова «гендер» на слово «жінки» і не погоджуються навіть на формулювання про «всіх жінок». Двоє дипломатів також повідомили, що їхню позицію підтримують Аргентина та Парагвай.

Європейський Союз закликав сторони, які заперечують проти цих положень, дотримуватися раніше узгоджених формулювань. Паризька кліматична угода, зокрема, передбачає гендерно чутливу політику, що враховує різний вплив зміни клімату на людей різної гендерної належності.

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Представник делегації ЄС заявив, що кілька сторін координовано виступають проти принципів ефективної та інклюзивної кліматичної політики, зокрема наукових даних, прав людини та гендерної рівності. Пресслужба Ватикану, МЗС Росії, а також профільні відомства Аргентини та Парагваю не відповіли на запити про коментар.

Ризики для переговорів

Суперечка впливає на обговорення прав людини та принципу справедливого переходу, покликаного забезпечити користь від відмови від викопного палива для всіх громадян. Для ухвалення домовленостей на переговорах потрібен консенсус усіх країн.

Дипломати побоюються, що розбіжності можуть зірвати затвердження плану Action for Climate Empowerment. Цей переговорний напрям визначає, чи допомагатимуть уряди громадянському суспільству брати участь у формуванні політики. Минулого тижня країни погодили короткий текст рішення щодо гендеру, який лише визнав попередні домовленості про гендерно чутливу кліматичну політику.

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