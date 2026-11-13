Директор Моссаду Гофман прибув до США для переговорів щодо Ірану — Jerusalem Post

Директор ізраїльської розвідки Моссад Роман Гофман прибув до Вашингтона, США, для зустрічей із високопосадовцями адміністрації президента Дональда Трампа щодо війни з Іраном. Про це з посиланням на джерела повідомляє Jerusalem Post.

Зустріч із директором ЦРУ

За даними видання, у Вашингтоні Гофман зустрічається з директором Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом. Джерела Jerusalem Post не повідомили деталей цих переговорів.

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Подальша поїздка до Маямі

Після зустрічі з Реткліффом керівник Моссаду має вирушити до Маямі. Там він зустрінеться зі спеціальним посланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, зазначили джерела видання.

Візит Гофмана відбувається на тлі того, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликає президента США Дональда Трампа відновити бойові дії проти Ірану. Інформація про поїздку та заплановані контакти ґрунтується на даних джерел Jerusalem Post.

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