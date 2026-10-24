Директор One Nation Ешбі може балотуватися в Каприкорнії — ABC News Australia

В Австралії національний директор партії One Nation Джеймс Ешбі заявив, що не виключає участі в наступних федеральних виборах у виборчому окрузі Каприкорнія в центральній частині штату Квінсленд. Це сталося після того, як депутатка Мішель Лендрі оголосила про намір піти у відставку на наступних виборах, повідомляє ABC News.

Рішення ухвалюватиме місцевий осередок

Ешбі розповів ABC, що протягом останніх місяців до нього зверталися представники бізнесу та місцевих громад із проханням висунути кандидатуру. Він зазначив, що розгляне це прохання і тому не відкидає участі у виборах. Остаточне рішення щодо кандидата має ухвалити осередок One Nation у Каприкорнії.

Ешбі є близьким політичним союзником лідерки партії Полін Гансон та раніше працював її керівником апарату. Він живе на узбережжі Каприкорнія і безуспішно балотувався до парламенту Квінсленду від округу Кеппел на виборах 2024 року.

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Конкуренція за мандат

Рішення Лендрі також відкрило можливість для лідера Національної партії Метта Канавана перейти із Сенату до Палати представників. Канаван поки не підтвердив, чи прагнутиме здобути партійну номінацію Ліберально-національної партії для участі у виборах у Каприкорнії.

На федеральних виборах 2025 року One Nation здобула в Каприкорнії 15,5% первинних голосів, тоді як Лендрі зберегла мандат за LNP. За даними останнього Newspoll, про який ABC повідомляло в четвер, загальнонаціональна підтримка One Nation становила 28%, порівняно з 29% у Лейбористської партії та 20% у Коаліції.

Раніше Гансон також повідомляла, що партія розглядає відкриття офісу виборчого округу в Єппуні, прагнучи посилити присутність у регіоні.

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