Директор Шин Бет прагнув допитати лідерів арабських партій — Anadolu Agency

В Ізраїлі директор служби безпеки Шин Бет Давід Зіні прагнув допитати трьох лідерів арабських партій у межах розслідування можливого іноземного втручання у вибори до Кнесету. Водночас правоохоронці не знайшли доказів, які б виправдовували такі допити, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльського суспільного мовника KAN.

За даними KAN, йдеться про лідера Об’єднаного арабського списку (Раам) Мансура Аббаса, лідера партії Тааль Ахмада Тібі та керівника партії Балад Самі Абу Шехаде. Мовник також повідомив, що слідство має пов’язану зі справою інформацію щодо ще одного депутата Кнесету.

Позиція генеральної прокурорки

Ізраїльська газета Yedioth Ahronoth повідомила, що генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара відхилила прохання Зіні визнати все розслідування справою державної безпеки. За даними видання, це надало б Шин Бет ширші повноваження, зокрема щодо обмеження доступу підозрюваних до адвокатів, прослуховування телефонів і збору даних про комунікації.

Бахарав-Міара назвала таке прохання незаконним. У заяві вона наголосила, що слідчим потрібні докази для допиту громадян або обраних посадовців як підозрюваних, і додала, що Шин Бет чи інший орган може передати матеріали, які давали б підстави для таких дій.

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За словами генеральної прокурорки, Шин Бет протягом двох днів не передавав зібрані матеріали спеціальній слідчій групі, що затримало розслідування. Групу сформували за рекомендацією голови Центральної виборчої комісії Ноама Сольберга; до неї входять поліцейські слідчі під наглядом державних прокурорів.

Реакції та результати голосування

Партія Лікуд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу звинуватила Бахарав-Міара у перешкоджанні розслідуванню, оскільки вона не дозволила Шин Бет застосовувати повноваження, доступні у справах безпеки. Об’єднаний список заявив, що протидіятиме спробам представити голоси сотень тисяч арабських громадян як загрозу безпеці або перетворити їхніх обраних представників на підозрюваних.

Лідер опозиційної партії Яшар Гаді Айзенкот застеріг від використання служб безпеки у політичних цілях. Лікуд звинувачував Катар у фінансуванні заходів для підвищення явки арабських виборців, однак не надав публічних доказів втручання чи масштабних фальсифікацій. Катар відкинув ці звинувачення.

Сольберг заявив, що закон вимагає оприлюднити остаточні результати в середу і ніхто не має повноважень їх затримувати. За підрахунком голосів, блок Нетаньягу здобув 53 місця у 120-місному Кнесеті, а опозиційний блок Айзенкота — 48. Об’єднаний список отримав 11 мандатів, Раам — вісім, тож жоден із блоків не досяг 61 місця, потрібного для більшості.

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