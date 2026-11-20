У США Disney планує до 2029 фінансового року заощаджувати приблизно $3 млрд щороку на операційних витратах, водночас збільшуючи вкладення у спортивні права та стримінговий бізнес. У четвертому фінансовому кварталі виручка спортивного сегмента компанії сягнула $4,6 млрд, що на 16% більше, ніж роком раніше, а операційний прибуток зріс на 53%, повідомляє Fortune.

Ставка на спортивні трансляції

Disney розраховує залучати й утримувати передплатників за допомогою прямих спортивних трансляцій. 14 лютого 2027 року ESPN уперше вироблятиме трансляцію Супербоулу: у США матч покажуть ESPN і ABC, а передплатники Disney+ у США зможуть переглянути його на платформі. Трансляція також буде доступною аудиторії більш ніж на 55 міжнародних ринках.

У листопаді ESPN здобула ексклюзивні права на розширений плей-оф студентського американського футболу College Football Playoff. Із сезону 2027–2028 років у турнірі братимуть участь 24 команди, а кількість матчів післясезоння зросте з 11 до 23. Угода діятиме до сезону 2031–2032 років.

Доходи спортивного сегмента від передплат і платежів від партнерів за квартал зросли на 18%, а рекламні надходження — на 20%. Водночас витрати сегмента збільшилися на 5%, до $3,2 млрд, зокрема через контрактне подорожчання та нові спортивні права.

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Скорочення витрат і контент

Disney очікує, що у 2027 фінансовому році витратить на контент близько $26 млрд — приблизно на 9% більше, ніж цього року. До суми входять витрати на спортивні права та міжнародні програми.

Програма економії вже передбачала кілька хвиль скорочень, що торкнулися тисяч працівників, і компанія очікує подальших скорочень. Фінансовий директор Disney Г'ю Джонстон заявив, що заощадження також шукатимуть завдяки технологіям, консолідації нерухомості та спільним корпоративним службам.

Генеральний директор Disney Джош Д'Амаро, який у березні змінив Боба Айґера, назвав зміни важливими для того, щоб компанія могла швидше рухатися й адаптуватися до середовища, яке швидко змінюється. Disney заявляє, що основну частину заощаджених коштів спрямує на майбутнє зростання, зокрема на розвиток стримінгових сервісів.

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