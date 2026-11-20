Disney розпочала ранню розробку продовження франшизи «Сам удома» за участю Маколея Калкіна. Над сценарієм працюватимуть Сет Роген та Еван Голдберг разом із Калкіним, який зіграв головну роль в оригінальному фільмі.

Робота над сценарієм

Роген і Голдберг також виступлять продюсерами майбутнього фільму через свою компанію Point Grey. Як повідомляє Variety, подробиці сюжету та інші учасники акторського складу поки не розкриваються. Disney відмовилася від коментарів.

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Історія серії

Перший фільм «Сам удома» вийшов у 1990 році. Дев’ятирічний Маколей Калкін зіграв Кевіна Маккаллістера — наймолодшого члена великої родини, якого випадково залишили самого вдома перед різдвяною поїздкою. Герой мусив захищати дім від грабіжників Гаррі та Марва, ролі яких виконали Джо Пеші й Деніел Стерн.

Стрічку зняв Кріс Коламбус за сценарієм Джона Г’юза. У 1992 році вийшло продовження «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку», а у 1997-му — третій фільм серії з Алексом Лінцом у головній ролі. Після цього було випущено ще три фільми франшизи.

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