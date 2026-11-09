Disney та Adobe уклали угоду про розробку ШІ-моделей — Channel NewsAsia

Disney та Adobe оголосили про багаторічну угоду щодо спільної розробки індивідуальних моделей генеративного штучного інтелекту для медіакомпанії. Інструменти планують масштабувати в тематичних парках, студійному бізнесі та спортивних медіа Disney, повідомляє Channel NewsAsia.

Моделі для творчих підрозділів

Першим напрямом стане прискорення розробки проєктів у підрозділі Disney Experiences, до якого входять тематичні парки, курорти та круїзні лінії компанії. Також технології застосовуватимуть для опрацювання концепцій у StudioLAB — інноваційному центрі Walt Disney Studios.

За допомогою платформи Adobe Firefly Foundry, яка дає змогу підприємствам створювати й розгортати індивідуальні ШІ-моделі, компанії працюватимуть над моделями, навченими на інтелектуальній власності Disney. Вони генеруватимуть результати, придатні для виробничого використання. Моделі будуть приватними та власними для Disney.

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Ескізи та спортивний контент

Підрозділ Walt Disney Imagineering, який відповідає за творчі, дизайнерські, дослідницькі та інженерні розробки для Disney Experiences, уже застосовує спеціальну модель генерації зображень і модель перетворення ескізів на зображення. Остання дає змогу створювати з намальованих від руки ескізів повністю візуалізовані концепт-ілюстрації.

Старший віцепрезидент Disney з технологій досліджень і розробок та інженерії Кайл Лафлін заявив, що Firefly Foundry допомогла скоротити творчі процеси, які раніше тривали місяцями, до годин і днів. За його словами, швидке тестування кількох варіантів може зменшити кількість дорогих змін на етапі будівництва нових об’єктів. Він також наголосив, що інструменти мають пришвидшувати творчий процес, а не замінювати працівників Imagineering.

Adobe також співпрацюватиме з Disney над використанням ШІ для підвищення залученості спортивних уболівальників ESPN і розширення доступу аудиторії до архівного контенту цього спортивного медіапідрозділу.

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