Disney у грудні 2026 року планує надати передплатникам пакетів Disney+ і Hulu єдиний користувацький досвід у застосунку Disney+. Про це компанія повідомила у квартальному звіті за вересень, пише Variety.

Єдиний доступ через Disney+

Гендиректор Disney Джош Д’Амаро та фінансовий директор Г’ю Джонстон заявили, що інтеграція застосунків Disney+ і Hulu майже завершена. Передплатники пакетів матимуть єдиний досвід користування Disney+, зокрема доступ до прямого телебачення та окремих преміальних доповнень.

Disney розпочала інтеграцію Hulu і Disney+ у 2023 році, коли компанію очолював Боб Айгер. У червні 2025 року Disney завершила угоду з Comcast щодо викупу частки NBCUniversal у Hulu, яка становила одну третину сервісу.

Водночас Disney не оголошувала дати припинення роботи окремого застосунку Hulu. Самостійна передплата Hulu у США поки що залишається доступною.

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Контент TikTok і спортивні трансляції

Також у грудні Disney очікує почати додавати до Disney+ контент авторів TikTok у межах нещодавньої угоди між компаніями. Запуск цього контенту стратегічно узгодять із періодом напередодні прем’єри фільму Marvel «Месники: Судний день», запланованої на 18 грудня.

Керівники Disney також повідомили про намір розширювати у сервісі вертикальні відео, прямі спортивні трансляції та подкасти. Цієї осені компанія збільшила обсяг спортивного контенту на Disney+ без необхідності окремої передплати ESPN: зокрема, сервіс транслював College GameDay, додав матчі студентського футболу та окремі ігри NFL.

Ставка на пакетні передплати

У вересні Disney оголосила про чергове підвищення цін на стримінгові сервіси — четверте за чотири роки. Вартість пакета Disney+/Hulu Premium зросла з 19,99 до 21,99 долара на місяць, тоді як пакет із рекламою залишився на рівні 12,99 долара. За даними Variety, така цінова стратегія спрямована на заохочення споживачів обирати пакетні пропозиції.

Д’Амара та Джонстон заявили, що подальший розвиток продукту й технологій має з часом покращити залученість користувачів і зменшити відмови від підписки. За їхніми словами, ESPN також сприяє переходу користувачів на пакети Disney+, Hulu та ESPN. Після розширення присутності ESPN у Європі та на окремих ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону контент ESPN через Disney+ став доступним приблизно на 100 ринках.

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