Вплив забруднення від домашнього спалювання деревини на дітей може бути таким самим значним, як і вплив вихлопів транспорту. Такі дані отримали автори дослідження у шести європейських містах — Афінах, Барселоні, Колчестері, Копенгагені, Гельсінкі та Лісабоні, повідомляє The Guardian.

Вимірювання у школах і помешканнях

Науковці вимірювали якість повітря в місцях, де діти проводять значну частину часу: вдома, у школах і спортивних центрах. Вони досліджували концентрацію поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) — групи забруднювачів, що утворюються під час спалювання палива.

Старший автор дослідження, доктор Баренд ван Дрооге з Барселонського інституту оцінки довкілля та досліджень води, зазначив, що частину цих сполук Міжнародне агентство з вивчення раку пов’язує з онкологічними захворюваннями за тривалого впливу. За його словами, також є дані про їхній зв’язок із затримкою когнітивного розвитку.

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Найвищі показники взимку

Найвищі рівні ПАВ зафіксували в містах, де поширене опалення деревиною, зокрема в Колчестері та Афінах. У цих двох містах вплив ПАВ перевищував рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я. У Барселоні та Лісабоні, де спалювання деревини не практикують, рівні були найнижчими.

Найменші концентрації забруднювачів виявили у спортивних центрах, далі — у школах. Водночас на деякі школи, особливо в Лісабоні, впливала близькість жвавих автошляхів. Вентиляція та внутрішні джерела забруднення також мали значення, але серед будинків із найвищими показниками ПАВ були помешкання в районах із дров’яним опаленням, де часто використовували відкриті каміни та печі.

Узимку рівні ПАВ були вищими, ніж улітку. У будинках Колчестера зимова концентрація високомолекулярних ПАВ перевищувала літню більш ніж удесятеро, а низькомолекулярних — приблизно втричі. Водночас, за словами ван Дрооге, жодне з досліджених міст не перевищило неприйнятних меж довічного ризику раку.

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