Діти в Німеччині зізналися у втручанні в гелловінські солодощі — Der Spiegel

У Німеччині кілька дітей зізналися, що самі втручалися в гелловінські солодощі після повідомлень про небезпечні сторонні предмети в ласощах. Про це пише Der Spiegel.

Перші з’ясовані епізоди

За даними видання, повідомлення про такі солодощі надходили з різних регіонів Німеччини. У них імовірно були небезпечні сторонні предмети. Der Spiegel зазначає, що перші випадки вже вдалося з’ясувати: кілька дітей визнали, що самостійно втручалися в солодощі.

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Один з епізодів, згаданий у підписі до ілюстрації, стосується шоколадного батончика: дитина встромила в нього дерев’яну шпажку. У заголовку статті також ідеться про голки в гелловінському шоколаді.

Можлива роль соцмереж

Матеріал також порушує питання про можливий вплив соціальних мереж на ці випадки. Водночас у доступному описі публікації немає висновку, що соцмережі стали причиною таких епізодів.

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