Діти загиблого водія подали позов на ¥125 млн у Японії — The Japan Times

У Японії троє дітей 74-річного водія вантажівки, який загинув після падіння автомобіля в дорожнє провалля в місті Яшіо префектури Сайтама, подали позов проти префектурної влади. Вони вимагають близько 125 мільйонів єн компенсації, повідомляє The Japan Times.

Позов до влади префектури

Згідно з позовною заявою, діти загиблого звернулися до окружного суду Сайтами 28 липня 2026 року. Позивачі стверджують, що обвал дороги стався через корозію підземної каналізаційної труби, якою опікувалася префектурна влада. На їхню думку, труба зазнала корозії під дією сірководню, а дорога не відповідала належному рівню безпеки.

Родина також заявила про тяжкі психологічні страждання, яких зазнавала тривалий час через відсутність ясних перспектив порятунку чоловіка. У позові зазначається, що водій виконував свою щоденну роботу з максимальною обережністю, а трагедія була безпрецедентною.

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Тіло витягли через три місяці

28 січня 2025 року в центрі перехрестя в Яшіо утворилося провалля, куди разом із вантажівкою впав водій. Його тіло витягли приблизно через три місяці після аварії.

Губернатор префектури Сайтама Мотохіро Оно заявив, що адміністрація вивчає позовну заяву та реагуватиме належним чином.

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