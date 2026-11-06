Дизель Duramax випередив нові V8 GMC Sierra 2027 за економічністю — Motor1

У GMC Sierra 1500 2027 модельного року дизельний 3,0-літровий Duramax має кращі показники паливної економічності, ніж нові бензинові двигуни V8 у порівнюваних комплектаціях. Як повідомляє Motor1, це випливає з таблиці GM для оновленої лінійки силових агрегатів пікапа.

У версіях Pro та Elevation із заднім приводом 5,7-літровий V8 L76 має рейтинг 15 миль на галон у місті, 19 — на трасі та 17 у змішаному циклі. Дизельні Sierra із заднім приводом у комплектаціях Pro, Elevation і Denali демонструють 23/28/25 миль на галон відповідно.

Перевага дизеля у повнопривідних версіях

Для повнопривідних Sierra з 5,7-літровим V8 у комплектаціях Pro, Elevation, AT4 і Denali заявлено 16 миль на галон у місті, 20 на трасі та 18 у змішаному режимі. Повнопривідні модифікації Duramax у цих комплектаціях мають показники 22/26/24 миль на галон.

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6,6-літровий V8 у Denali та Denali Ultimate має рейтинг 14/18/15 миль на галон у міському, заміському та змішаному циклах. Позашляхова AT4X із цим мотором отримала рейтинг 13/17/15, а версія з грязьовими шинами — 13/16/14 миль на галон. Дизельна AT4X має показник 20/22/21, що на шість миль на галон більше у змішаному циклі, ніж бензинова AT4X зі стандартними позашляховими шинами.

Показники нових і попередніх моторів

Новий 5,7-літровий V8 потужністю 402 к. с. замінює 5,3-літровий агрегат. Для повнопривідної Sierra 2026 року з попереднім двигуном у джерелі наведено рейтинг 16/20/17 миль на галон, тоді як новий 5,7-літровий V8 у повнопривідних версіях має показник 16/20/18.

6,6-літровий V8 потужністю 481 к. с. замінює 6,2-літровий мотор. Попередній агрегат у зіставній версії Denali мав рейтинг 15/19/17 миль на галон — на дві милі на галон більше у змішаному циклі, ніж новий 6,6-літровий V8. Усі чотири двигуни Sierra 2027 року працюють із 10-ступеневою автоматичною коробкою передач. Також у гамі є 2,7-літровий турбодвигун TurboMax потужністю 350 к. с. і крутним моментом 455 фунт-футів.

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