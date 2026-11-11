Дизель у Великій Британії коштує в середньому 197 пенсів за літр — The Guardian

Середня ціна дизельного пального на британських АЗС становить 197 пенсів за літр і залишається близькою до рекордних 2 фунтів, зафіксованих у жовтні. Водночас ціни на нафту суттєво знизилися. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Автомобільну асоціацію Великої Британії AA.

Бензин дешевшає швидше

На відміну від дизеля, середня ціна бензину знизилася на 6 пенсів — до 168 пенсів за літр. На початку жовтня вона сягала 174,7 пенса, що було найвищим показником із серпня 2022 року.

В AA зазначили, що через падіння оптових цін бензин може подешевшати ще на 10 пенсів за літр. У другій половині жовтня оптова ціна неетильованого бензину знизилася з 77 до 68 пенсів за літр, а згодом опустилася нижче 62 пенсів.

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Вплив перевезень і переробки

Член Ради керуючих Федеральної резервної системи США Крістофер Воллер заявив на конференції в Лондоні, що ціни на енергоносії можуть залишатися високими. За його словами, збільшення руху танкерів через Ормузьку протоку спричиняє додаткові витрати: страхування суден і перевантаження нафти між кораблями для захисту від атак Ірану, за повідомленнями, додають до ціни нафти від 20 до 30 доларів за барель.

Воллер також вказав на обмежені потужності з переробки нафти та інші чинники, що впливають на виробництво дизельного пального. Представник AA Люк Босдет заявив, що середня ціна дизеля знизилася лише на 2 пенси за літр від рекордного рівня, тоді як його оптова вартість від середини жовтня впала приблизно на 4 пенси. За його оцінкою, це залишає можливість для подальшого невеликого зниження роздрібних цін.

Босдет додав, що в окремих районах уже можна знайти бензин дешевше 160 пенсів за літр, тоді як у Лондоні та на південному сході Англії таких пропозицій менше. Деякі АЗС досі утримують ціни, близькі до жовтневих максимумів, хоча оптові витрати знизилися.

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