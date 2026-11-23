Під час Женевського форуму з охорони здоров’я у Женеві, Швейцарія, представники громадянського суспільства та неурядових організацій закликали врахувати різке скорочення міжнародного фінансування під час реформи глобальної системи охорони здоров’я. За даними Health Policy Watch, помічник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлвард представив оцінки, за якими до 2030 року загальний обсяг допомоги для розвитку може зменшитися приблизно на 35%, а допомога у сфері охорони здоров’я — на 55% від пікового рівня часів пандемії.

Форум 10–12 листопада в Campus Biotech зібрав понад 1 600 учасників із міжнародних організацій, академічних кіл, медичної сфери та громадянського суспільства. Учасники обговорювали реформу глобальної архітектури охорони здоров’я і координацію донорської підтримки з національними пріоритетами країн. Генеральна директорка швейцарського підрозділу Médecins Sans Frontières Сара Еппрехт-Нецлі наголосила, що критерієм міжнародної співпраці має бути безпечний, гідний і недискримінаційний доступ людей до медичної допомоги.

План реформи для ВООЗ

Спільну цільову групу з реформи глобальної архітектури охорони здоров’я створила Всесвітня асамблея охорони здоров’я; її співголовами є Німеччина та Китай. До групи входять 14 держав-членів, установи ООН, зокрема ВООЗ, ЮНІСЕФ і ЮНФПА, а також глобальні фінансові ініціативи.

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Група має підготувати практичну дорожню карту для узгодження міжнародного фінансування з пріоритетами суверенних держав. Вона провела зустріч 16–17 листопада, щоб завершити проміжний звіт перед відгуками держав-членів у середині грудня та засіданням Виконавчої ради ВООЗ у січні. Постійна представниця Мексики в Женеві Франсіска Елізабет Мендес Ескобар зазначила, що ця робота не є переговорним процесом, а запропонований план мають підтримати держави-члени.

Координація допомоги та застереження НУО

Учасники дискусії вказували, що розпорошене двостороннє фінансування створює для національних міністерств додаткове навантаження через дублювання звітності та суперечливі вимоги донорів. Робоча група з координації розглядає підхід один план, один бюджет, один звіт, що спирається на Лусацький порядок денний 2023 року.

Водночас мандат цільової групи не передбачає перегляду повноважень організацій чи рекомендацій щодо їхнього злиття. Представники організацій, які працюють безпосередньо в країнах, застерегли, що адміністративні зміни не усунуть наслідків скорочення програм. Головний виконавчий директор французької неурядової організації Solthis Серж Брейсс заявив, що скорочення фінансування загрожує втратою понад 10 тисяч робочих місць у національних НУО в країнах їхньої роботи, зокрема в Гвінеї, Нігері та Сьєрра-Леоне.

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