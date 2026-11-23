До 2050 року майже 20 млн дорослих у США житимуть після інсульту — це майже вдвічі більше, ніж нині. Такий прогноз міститься в науковій заяві Американської кардіологічної асоціації, опублікованій у рецензованому журналі Stroke, повідомляє News-Medical.

Документ «Forecasting the Burden and Cost of Stroke in the United States: Projections by Sociodemographic Groups Through 2050» оцінює очікувану кількість людей, які житимуть після інсульту, та щорічні витрати, пов’язані з ним. За прогнозом авторів, тягар інсульту у США зростатиме швидше, ніж тягар інших поширених серцево-судинних захворювань, зокрема коронарної хвороби серця, серцевої недостатності та фібриляції передсердь.

Найбільше зростання серед молодших людей

Найбільше відносне зростання кількості людей, які житимуть після інсульту, очікують серед дорослих віком від 20 до 44 років. Щорічні витрати, пов’язані з інсультом у цій віковій групі, можуть зрости більш як удесятеро — з 7,9 млрд до 84,4 млрд доларів.

Найбільша частка витрат, за оцінкою дослідників, припадатиме на людей віком від 45 до 64 років — близько 142 млрд доларів на рік. Голова групи авторів заяви, невролог Бостонського університету Уго Х. Апарісіо зазначив, що ця тенденція може відображати більш ранній розвиток високого артеріального тиску, ожиріння та діабету, які підвищують ризик інсульту.

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Витрати можуть сягнути майже 423 млрд доларів

Загальний щорічний економічний тягар інсульту в США, який включає витрати на медичну допомогу, втрату продуктивності через хворобу або інвалідність і втрачені доходи внаслідок передчасної смерті, прогнозують на рівні майже 423 млрд доларів. Нині цей показник становить приблизно 65 млрд доларів, а витрати на одну людину, яка живе після інсульту, можуть майже потроїтися.

Найшвидше кількість людей після інсульту, за прогнозом, зростатиме серед американців азійського та латиноамериканського походження. Серед молодих людей цей показник може зрости більш як учетверо серед латиноамериканців і більш як ушестеро серед американців азійського походження. Водночас найвища поширеність інсульту, як очікується, зберігатиметься серед темношкірих американців, американських індіанців, корінних жителів Аляски та людей змішаного походження.

До 2050 року після інсульту житимуть орієнтовно 10,4 млн жінок і 9 млн чоловіків. Автори пояснюють очікуване зростання старінням населення, вищою виживаністю після інсульту завдяки лікуванню та подорожчанням медичної допомоги. Вони зазначають, що рання профілактика, контроль артеріального тиску, рівня цукру й холестерину, а також доступ до лікування та реабілітації можуть змінити прогнозовану тенденцію.

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