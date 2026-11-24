До Великої Британії прибула група тяжкохворих і поранених дітей із Гази, які проходитимуть спеціалізоване лікування в Національній службі охорони здоров’я NHS. Це друга група дітей, евакуйованих до країни для медичної допомоги, повідомляє The National.

Імена дітей та лікарні, де вони лікуватимуться, не розголошують із міркувань приватності. Торік до Британії евакуювали близько 50 дітей із Гази разом із членами їхніх найближчих родин.

Спеціалізована медична допомога

За даними видання, пацієнтів відбирали з огляду на види спеціалізованої допомоги, доступної у Великій Британії. Йдеться, зокрема, про нейрореабілітацію, лікування тяжких опіків, операції зі збереження кінцівок, допомогу постраждалим від травм, а також лікування діабету, який не вдавалося належно контролювати.

Міністерка охорони здоров’я Іветт Купер заявила, що діти пережили надзвичайно тяжкі випробування та гостро потребують лікування. Вона також заявила, що уряд Ізраїлю не дослухався до закликів захищати медичну інфраструктуру Гази й збільшити постачання ліків та інших медичних товарів до анклаву.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Евакуація через Амман

Останню евакуацію координувала урядова робоча група у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я та міжнародними партнерами. Спершу діти з родинами прибули до Аммана, де пройшли посилені перевірки безпеки, після чого вирушили до Великої Британії.

До кінця року очікують на евакуацію до Британії ще кількох дітей. Міністерство охорони здоров’я Гази минулого тижня заявило, що близько 21 тисячі пацієнтів усе ще очікують на евакуацію для лікування за межами анклаву.

Дефіцит ліків у Газі

Благодійна організація Medical Aid for Palestinians повідомляла, що станом на жовтень закінчилися запаси приблизно 42% медикаментів. За даними організації, що посилалася на інформаційну систему Health Cluster, також були відсутні понад половина препаратів для хіміотерапії та майже три чверті матеріалів для операцій на відкритому серці й катетеризації серця.

Глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що лікарні в Газі були спустошені, через що тяжкохворі пацієнти не можуть отримати необхідну допомогу. За його словами, прибуття дітей до Британії нагадує про масштаб гуманітарної кризи в анклаві.

Читай нас у