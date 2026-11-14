До Ємену за жовтень прибули 11 677 мігрантів попри бої — Asharq Al-Awsat

У жовтні до Ємену прибули 11 677 мігрантів з Африканського Рогу, попри посилення боїв між урядовими силами та хуситами вздовж узбережжя, яким пролягають їхні транзитні маршрути. Більшість прибулих становили громадяни Ефіопії, повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.

Кількість прибулих дещо знизилася

За даними щомісячного моніторингу потоків МОМ, кількість прибулих у жовтні зменшилася на 1,2% проти вересня, коли організація зафіксувала 11 841 прибуття. У МОМ пояснили спад посиленням бойових дій, які порушили рух човнів морськими маршрутами, зокрема в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Воєнна ситуація також обмежила можливості польових команд безпечно збирати інформацію та відстежувати міграційні потоки. Від початку року до Ємену прибули 145 776 африканських мігрантів, переважно з Ефіопії.

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Основні маршрути прибуття

Найбільше людей вирушили з Джибуті — 60,6% усіх зафіксованих потоків. Ще 36% прибули із Сомалі, а 3,4% — з Оману. З мігрантів, які відпливали з Джибуті, 94% прибули до мухафази Аб'ян, ще 6% — до мухафази Таїз.

Серед прибулих 70% становили чоловіки, 14% — жінки та 16% — діти. Ємен є важливим транзитним пунктом для людей, які залишають країни Африканського Рогу через конфлікти, бідність і посуху та прямують через Червоне море й Аденську затоку до держав Перської затоки в пошуках роботи. Мігранти, які застрягли в Ємені, стикаються з тяжкими гуманітарними умовами, ризиками експлуатації, затримань і труднощами з пересуванням через лінії фронту.

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