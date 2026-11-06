До Естонії прибула ротація військових США на дев’ять місяців — ERR News

До Естонії прибула нова ротація військовослужбовців США, яка вже понад тиждень перебуває в країні. Йдеться про підрозділ Apache Troop 5-го ескадрону 4-го кавалерійського полку Армії США, повідомляє ERR News.

Ротація триватиме дев’ять місяців

Речниця посольства США Келлі Лонг підтвердила, що підрозділ прибув до Естонії для запланованої дев’ятимісячної ротації. Офіційна церемонія початку його місії відбудеться пізніше цього місяця в Литві. Під час заходу підрозділ підніме свій прапор, що означатиме офіційний початок його присутності в країнах Балтії.

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Після літньої перерви

Міністр оборони Мартін Херем заявив, що передова група американського підрозділу та його техніка перебувають в Естонії вже понад тиждень. Попередній американський підрозділ залишив країну влітку, а точний час прибуття нової ротації тоді був невідомий.

Колишній міністр оборони Ханно Певкур раніше пояснював паузу в присутності американських військових переглядом Пентагоном розміщення сил США в Європі.

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