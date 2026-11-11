До IRS подали скаргу щодо оплати хатньої працівниці Інфантіно — The Guardian

У США до Податкової служби (IRS) подали скаргу з вимогою перевірити твердження про те, що людина, яка отримувала винагороду або пільги через пов’язану з ФІФА структуру, виконувала хатню роботу для президента ФІФА Джанні Інфантіно та його дружини Ліни в їхньому будинку в Маямі. Про це повідомляє The Guardian.

Що зазначено у скарзі

За даними видання, скарга підкріплена низкою документів. У ній стверджується, що ця людина виконувала хатню роботу виключно для подружжя Інфантіно, водночас отримуючи компенсацію або пільги через афілійовану з ФІФА структуру.

Автор скарги також заявляє, що вище керівництво організації, діючи від імені ФІФА, могло зловживати її статусом установи, звільненої від оподаткування. У документі вказано, що використання коштів чи ресурсів організації для оплати послуг на користь домогосподарства керівника може порушувати питання щодо приватної вигоди, фінансової звітності, компенсацій та управління.

Скарга закликає перевірити трудові, платіжні, податкові та імміграційні записи, щоб встановити обставини справи. IRS звернулися по коментар, однак відповіді в матеріалі не наведено.

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Позиція ФІФА

У ФІФА заявили, що питання особистого й домашнього життя президента організації є приватними. Водночас федерація наголосила, що витрати на будь-який домашній персонал Інфантіно оплачує особисто.

Скаргу подав вашингтонський адвокат Абед Аюб, який спеціалізується на імміграційному праві. ФІФА має у США статус 501(c)(4), призначений для організацій, створених для сприяння суспільному добробуту, благодійним, освітнім або рекреаційним цілям.

Якщо IRS розпочне перевірку та встановить обґрунтованість викладених тверджень, ФІФА може втратити цей податковий статус, пише The Guardian. Видання зазначає, що такі розслідування можуть тривати місяці, а їхні результати зазвичай не оприлюднюють.

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