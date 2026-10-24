До Ізраїлю перед виборами прибули близько 67 тисяч виборців — The National

До Ізраїлю перед виборами у вівторок прибули близько 67 тисяч ізраїльтян, які мешкають у США та Європі. Чимало з них розповіли The National, що прилетіли голосувати за зміну уряду та новий політичний курс країни.

Зростання кількості пасажирів

За оцінкою видання, кількість таких прибулих на 25% перевищила очікуваний показник. Це число може мати вагу, еквівалентну приблизно двом мандатам у 120-місцевому Кнесеті, за умов напруженої виборчої боротьби.

Американо-ізраїльський виборець Бен, який прилетів із Меріленду та не назвав прізвища, сказав, що пасажири його рейсу погоджувалися щодо потреби змін, хоча по-різному бачили їхній зміст. Він також зазначив, що завантаженість рейсів до Тель-Авіва напередодні голосування була надзвичайно високою.

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Рейс із Лондона до Тель-Авіва, яким летів кореспондент видання, за тиждень до вильоту був заповнений трохи більш ніж наполовину, але до часу зльоту став повністю заповненим. The National зазначає, що серед пасажирів було багато ортодоксальних юдеїв, однак більшість становили світські ізраїльтяни.

Позиція виборців

Ширлі Сегал, брат якої прилетів зі США, назвала вибори критично важливими та пов’язала потребу зміни уряду з подіями після нападу ХАМАС 7 жовтня. Її брат Денні Сегал сказав, що голосуватиме за правоцентристську партію колишнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета.

На думку Денні Сегала, Ізраїлю потрібні інші підходи до майбутнього країни та співіснування з палестинцями. Водночас він заявив, що після нападу 7 жовтня поява палестинської держави може потребувати часу. Видання також пише, що ізраїльтяни за кордоном стикалися з поширеним міжнародним занепокоєнням діями Ізраїлю в Газі.

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