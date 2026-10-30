До Ізраїлю прибули 10 американських військово-транспортних літаків — Jerusalem Post

До авіабаз на півдні Ізраїлю прибули десять військово-транспортних літаків Повітряних сил США. Як повідомляє Jerusalem Post з посиланням на ізраїльський телеканал KAN, рейси були частиною масштабнішого повітряного конвою, який перевозив військове обладнання країнами Близького Сходу.

Рейси з бази у Техасі

За даними KAN, літаки прибули з американської бази Форт-Блісс у штаті Техас, де зберігається один із найбільших запасів засобів протиповітряної оборони США. Телеканал припустив, що вантаж міг містити обладнання ППО для захисту американських об'єктів у регіоні.

За оцінкою KAN, літаки також могли поповнити американські запаси ракет-перехоплювачів в Ізраїлі для систем на кшталт THAAD і Patriot. Тип транспортних літаків не уточнюється, однак серед можливих варіантів називають C-5M Super Galaxy та C-17 Globemaster III, здатні перевозити важкі вантажі.

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Координація щодо Ірану

Літаки приземлилися на авіабазах Овда та Неватім. На базі Неватім, зокрема, базуються кілька ескадрилей ізраїльських винищувачів F-35I.

Інші літаки цього конвою, за даними KAN, прибули до Йорданії, Катару та Саудівської Аравії. Це відбувається на тлі повідомлень про перекидання США додаткової системи Patriot до регіону через можливу ескалацію з Іраном.

Ізраїльське джерело KAN заявило, що США та Ізраїль тісно координують дії щодо Ірану. За його словами, американська та ізраїльська сторони готуються до можливих рішень президента США Дональда Трампа, хоча рішення ще не ухвалено. KAN також повідомив про поповнення американських запасів озброєнь на Близькому Сході та наказ деяким військовим США залишити регіон.

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