До Канарських островів за добу прибули майже 1 500 мігрантів — Asharq Al-Awsat

До іспанських Канарських островів у суботу прибули 1 488 мігрантів, яких берегова охорона врятувала з 14 човнів. Це найбільша кількість людей, що дісталися архіпелагу за один день із 2020 року, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на іспанську морську рятувальну службу та агентство EFE.

Рекордна кількість прибулих

Попередній добовий рекорд становив 1 461 людину: їх урятували біля Канарських островів 7 листопада 2020 року. Дванадцять човнів у суботу прибули на Ель-Єрро, ще по одному — на Гран-Канарію та Тенерифе.

На одному з човнів перебували 240 людей, серед яких 12 жінок і 36 дітей. Врятованих доправили на Ель-Єрро — один із найменших островів архіпелагу. Більшість прибулих були із Сенегалу, Гамбії та Гвінеї-Конакрі.

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Навантаження на служби островів

Від жовтня кількість прибуттів із країн Західної Африки до іспанського архіпелагу зросла. Хоча з 1 січня до 31 жовтня потік мігрантів на Канарські острови був на 5,5% меншим, ніж за аналогічний період торік, різке зростання в жовтні посилило навантаження на служби приймання та екстреної допомоги, особливо на менших і менш населених островах.

Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес мав відвідати Ель-Єрро в неділю, щоб обговорити збільшення кількості мігрантів. Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів є одним із найнебезпечніших міграційних шляхів: люди долають його у переповнених човнах попри великі відстані, сильні течії та складні морські умови.

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