У першій половині листопада на іспанські Канарські острови прибули понад 11 тисяч мігрантів — це більше, ніж за такий самий період торік. Потік людей, які перетинають Атлантичний океан із Західної та Північної Африки, посилив тиск на служби прийому та екстреної допомоги на островах архіпелагу, повідомляє The Independent.

Навантаження на Ель-Єрро

Особливо складною ситуація стала на невеликому острові Ель-Єрро, населення якого становить близько 12 тисяч людей. Протягом більшої частини року кількість прибулих на Канарські острови була нижчою, ніж торік, однак наприкінці жовтня та в першій половині листопада вона різко зросла.

Представник регіональної групи негайного реагування Червоного Хреста Хосе Антоніо Родрігес заявив, що більшість прибулих походять із Сенегалу, Малі, Гамбії та Гвінеї. Люди долають небезпечний маршрут у саморобних човнах, рятуючись від бідності та конфліктів і намагаючись дістатися Європи.

За словами Родрігеса, мігранти часто прибувають із переохолодженням, зневодненням та ураженнями стоп через тривале перебування у солоній воді, змішаній із паливом і відходами. Подорож може тривати від кількох днів до кількох тижнів, хоча найближче африканське узбережжя розташоване приблизно за 105 кілометрів від островів.

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Міграція стала темою виборчої кампанії

Посилення міграційного потоку збіглося з кампанією перед загальними виборами в Іспанії, призначеними на 29 листопада. Лідер ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль назвав прибуття мігрантів «вторгненням» під час виступу на Тенерифе.

Минулого тижня Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію на архіпелазі та виділила додаткові кошти для розширення державних центрів прийому. Очільник Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що потік човнів на Ель-Єрро неможливо підтримувати на нинішньому рівні, та попросив центральний уряд про додаткову допомогу.

За даними Міжнародної організації з міграції, у 2025 році морем на Канарські острови нерегулярно прибули 17 788 мігрантів із Західної та Північної Африки, що на 62% менше, ніж попереднього року.

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