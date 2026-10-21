До парламенту Північної Території внесли звіт із 45 рекомендаціями — ABC News Australia

До парламенту Північної Території в Австралії внесли незалежний звіт із 45 рекомендаціями щодо системного перезавантаження захисту дітей. Документ розглянув дії Департаменту дітей і сімей у справі п’ятирічної Kumanjayi Little Baby з Аліс-Спрінгс перед її ймовірним убивством у квітні, повідомляє ABC News.

У звіті зазначено, що смерть дитини не слід розглядати лише як помилку в індивідуальному супроводі справи. Автори пов’язали її з ширшими та взаємопов’язаними недоліками системи захисту дітей.

Системні недоліки

Автори огляду — колишня комісарка поліції штату Новий Південний Уельс Карен Вебб і багаторічний державний службовець Північної Території Грег Шанахан. Вебб заявила, що більшість рекомендацій, на думку авторів, можуть бути виконані впродовж наступних шести місяців.

За її словами, в різних офісах відомства ризики для дітей могли оцінювати по-різному. Вебб наголосила, що на однакові загрози для дітей система має реагувати однаково. Одним із пріоритетів вона назвала аудит чинних планів безпеки, щоб перевірити людей, які доглядають за дітьми, та належно визначити їхні захисні ролі.

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Шанахан також звернув увагу на проблему утримання кадрів. За його словами, до Північної Території складно залучати фахівців, а підготовлені працівники з досвідом часто залишають роботу.

Критика корінних організацій

Водночас низка організацій із захисту прав дітей розкритикувала підхід до підготовки звіту. Голова SNAICC М’юріел Бемблетт заявила, що рішення, які аборигенні громади пропонували десятиліттями, залишалися непочутими. На її думку, без змін у житловій сфері, доступі до медичних послуг і підтримці сімей діти залишатимуться уразливими через бідність і нехтування їхніми потребами.

Генеральний директор North Australian Aboriginal Justice Agency Бен Граймс зазначив, що його організація загалом підтримує 45 рекомендацій, але правозахисники та інші учасники процесу домагалися подібних змін багато років. Він закликав уряд налагодити діалог із сім’ями корінних народів, які мають досвід взаємодії із системою захисту дітей.

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