До прокуратури Варшави надійшло 13 заяв про події в Конституційному трибуналі — Interia

До Окружної прокуратури Варшави в Польщі в четвер надійшло 13 заяв, пов’язаних із подіями в будівлі Конституційного трибуналу в період від 30 жовтня до 3 листопада. Як повідомляє Interia, звернення передали до Національної прокуратури, де працює спеціально створена група для з’ясування обставин.

Звернення щодо подій у трибуналі

Одна із заяв, поданих партією «Право і справедливість» (PiS), стосується підозри щодо перевищення повноважень суддею Анною Корвін-Пйотровською, Крістіаном Маркевичем і Мацеєм Береком. На думку заявників, у їхніх діях можуть вбачатися ознаки посягання на конституційний орган держави.

Ще одну заяву подав депутат регіонального сеймику Підкарпатського воєводства. У ній ідеться про підозру щодо можливого силового проникнення президента Польщі до будівлі Конституційного трибуналу, порушення тілесної недоторканності суддів, можливого незаконного зайняття приміщень, а також імовірного перевищення повноважень першою головою Верховного суду.

Депутат PiS Даріуш Матецький подав заяву щодо ймовірного нападу на президента біля входу до будівлі трибуналу. Ще чотири звернення надійшли від приватних осіб: вони стосуються, зокрема, підозр щодо нападів на суддів Конституційного трибуналу та президента, а також рішення про перерву у виконанні службових обов’язків головою трибуналу Богданом Свенчковським і його заступником Бартошем Соханьським.

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Розслідування Національної прокуратури

Заяви також подали об’єднання діячів антикомуністичної опозиції та репресованих осіб, фонд Nemos, журналіст Ян Пінський і ще одна приватна особа. У цих зверненнях висловлено підозри щодо можливого перевищення повноважень прем’єр-міністром, міністрами та посадовцями, які керували діями поліції, а також щодо можливого підроблення документа, виданого головою трибуналу.

Тринадцяту заяву PiS подала у зв’язку зі скликанням суддею Анною Корвін-Пйотровською Загальних зборів суддів Конституційного трибуналу 3 листопада.

Раніше Національна прокуратура повідомила, що розпочала розслідування за власною ініціативою у справі ймовірного нападу на Анну Корвін-Пйотровську та Крістіана Маркевича, а також спроби вплинути на службові дії Конституційного трибуналу із застосуванням насильства або незаконних погроз.

Події навколо трибуналу почалися в п’ятницю після того, як Анна Корвін-Пйотровська заявила, що тимчасово почала виконувати обов’язки голови установи. Вона видала розпорядження про перерву у виконанні службових обов’язків Свенчковським і Соханьським. Біля будівлі відбувся протест за участю політиків PiS, «Конфедерації» та «Конфедерації Корони Польської», а президент Польщі Кароль Навроцький у ніч із п’ятниці на суботу зайшов до будівлі трибуналу.

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