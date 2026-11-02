До Тегерана очікують прибуття делегації Катару — Anadolu Agency

Катарська делегація має прибути до Тегерана, Іран, увечері 2 листопада в межах дипломатичних зусиль, спрямованих на недопущення відновлення війни. Делегацію, за даними катарської газети Al-Araby Al-Jadeed, очолить радник прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Катару, повідомляє Anadolu Agency.

Контакти через Доху

Очікуваний візит відбудеться після консультацій іранської делегації з катарськими посередниками в Досі. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді відвідав Доху, щоб сприяти обміну повідомленнями між Тегераном і Вашингтоном через Катар.

За словами Багаеї, Іран скоротив початкову пропозицію щодо семиденного процесу до механізму, який можна реалізувати за два дні. Він назвав це проявом доброї волі Тегерана та сказав, що Вашингтон має визначитися зі своїми наступними кроками.

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Умови Тегерана

Багаеї також заявив, що остаточна домовленість і відкриття Ормузької протоки, за позицією Ірану, залежать від припинення морської блокади США та виконання вимог Тегерана.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив державному агентству IRNA, що Катар і Пакистан активно посередничають, проводячи десятки телефонних розмов та інтенсивну човникову дипломатію. За його словами, Тегеран передав свої умови й план дипломатичного врегулювання та готовий як до дипломатії, так і до воєнних дій. Арагчі також попередив, що нові воєнні дії або обман спричинять жорсткішу відповідь, ніж раніше.

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