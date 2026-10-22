До Високого суду Лахора подали заяву про звільнення сестер Імрана Хана — Dawn

У Лахорі, Пакистан, Шахрез Хан, син Аліми Хан — сестри засновника PTI Імрана Хана, — звернувся до Високого суду Лахора з вимогою звільнити матір і двох тіток: Норін Ніазі та Узму Хан. У заяві зазначено, що жінок досі утримують у в’язниці Кот-Лахпат, хоча строк їхнього затримання сплив.

Строк утримання завершився 19 жовтня

Як повідомляє Dawn, усіх трьох сестер Імрана Хана затримали у вересні на підставі Ордонансу Пенджабу про підтримання громадського порядку 1960 року. Їхнє затримання на 30 днів відбулося на тлі підготовки PTI до запланованої протестної ходи до Ісламабада.

За даними заяви, накази про затримання видали 20 вересня, а строк їхньої дії завершився 19 жовтня. Попри звернення, адміністрація в’язниці не звільнила жінок, стверджує заявник. Відповідачами у справі названі секретар внутрішніх справ Пенджабу, генеральний інспектор поліції, керівник поліції Лахора та начальник в’язниці Кот-Лахпат.

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Аргументи заяви

У заяві стверджується, що сестер Імрана Хана не розшукують у межах жодної справи. Також у ній висловлено побоювання, що в разі їхнього незвільнення жінок можуть втягнути у сфабриковані кримінальні справи.

Заявник також вказав, що затримання сестер пов’язане з їхніми спробами домогтися звільнення брата. Він просить суд визнати накази про затримання недійсними, призупинити їхню дію та зобов’язати керівництво в’язниці доставити жінок до суду і звільнити їх. Розгляд заяви призначили на четвер, справу слухатиме суддя Абхер Гул Хан.

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