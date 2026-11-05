До Високого суду Лахора подали заяву щодо системи електронних штрафів — Dawn

До Високого суду Лахора в Пакистані подали цивільну заяву про ймовірні серйозні порушення в системі електронних штрафів провінції Пенджаб. Документ містить додаткові докази у справі за конституційним позовом, що вже перебуває на розгляді суду.

Заяву подав адвокат Азхар Сіддік. Він стверджує, що штрафи за порушення правил дорожнього руху накладають без належної ідентифікації автомобілів та перевірки людиною, через що громадян можуть карати за порушення, скоєні іншими водіями. Про це повідомляє Dawn.

Приклади штрафів у заяві

У заяві наведено випадок мешканця міста Гуджрат: його автомобіль 2018 року випуску отримав п’ять електронних штрафів за порушення, нібито скоєні в Лахорі. Водночас на фотографіях, доданих до повідомлень про штраф, за твердженням заявника, був зображений автомобіль іншої моделі.

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У документі стверджується, що в зазначені дати власник автомобіля їхав із Нарана до Гуджрата, а машина не перебувала в Лахорі. Також там згадано чотири інші електронні штрафи на загальну суму 11 тисяч рупій, виписані щодо автомобіля, який належить адвокату.

Вимоги до системи

Заявник вважає, що ідентифікація транспортних засобів лише за номерними знаками без звірки марки, моделі та кольору свідчить про фундаментальну ваду системи. На його думку, зазначення імені посадовця в електронному штрафі не є незалежною перевіркою людиною.

У заяві також наголошується, що несплата таких штрафів може призвести до конфіскації автомобіля, обмежень на передачу права власності та сплату транспортного податку. Заявник просить суд забезпечити прозорість і підзвітність системи, перевірку людиною та дієвий механізм розгляду звернень для водіїв.

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