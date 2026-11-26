До Замбії прибула перша глобальна партія генеричної версії ленакапавіру — препарату для профілактики ВІЛ, який вводять ін'єкцією двічі на рік. Найближчими днями поставки мають надійти також до Уганди, повідомляє BBC News з посиланням на Глобальний фонд.

Доступніша профілактика

Очікувана вартість генеричного препарату становить 40 доларів на людину на рік. Оригінальна версія ленакапавіру, яку розробила американська фармацевтична компанія Gilead Sciences, у США коштує близько 28 тисяч доларів на рік, що робить її недоступною для багатьох людей у країнах, що розвиваються.

Ленакапавір діє на захисну білкову оболонку ВІЛ, порушуючи здатність вірусу розмножуватися та закріплюватися в організмі. У клінічному дослідженні 2024 року за участю понад 5 тисяч дівчат-підлітків і молодих жінок в Уганді та ПАР серед учасниць, які отримали ін'єкцію, не зафіксували випадків зараження ВІЛ.

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Плани розширення поставок

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала ленакапавір для профілактики ВІЛ у липні 2025 року. Фахівці зазначають, що ін'єкційна форма препарату має перевагу над таблетками для доконтактної профілактики, які потрібно приймати щодня та які можуть бути пов'язані із соціальною стигмою.

За даними Глобального фонду, першу ін'єкцію ленакапавіру вже отримали понад 189 тисяч людей у 10 країнах. Організація очікує, що до кінця року поставки надійдуть до 24 країн, а до кінця 2028 року фонд разом з урядом США планує охопити щонайменше 3 мільйони людей. На початку наступного року препарат також очікують у Зімбабве. Зрештою він має стати доступним у 120 країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

На країни Африки на південь від Сахари припадає майже дві третини людей, які живуть із ВІЛ у світі. Особливо вразливою групою залишаються дівчата-підлітки та молоді жінки. За даними ВООЗ, торік у світі з ВІЛ жили близько 41 мільйона людей, а 570 тисяч померли від пов'язаних із ВІЛ захворювань.

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