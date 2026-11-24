Добова глобальна температурна аномалія 22 листопада 2026 року сягнула рекордних 2,23°C вище доіндустріального рівня. Попередні дані Служби зі зміни клімату Copernicus ЄС показали найвище добове значення за весь період спостережень, повідомляє Anadolu Agency.

Новий добовий максимум

Попередній рекорд становив 2,05°C і був зафіксований 17 та 18 листопада 2023 року, за даними Franceinfo. До листопада 2023 року середня глобальна температура жодного разу не перевищувала доіндустріальний рівень на 2°C протягом окремої доби. Відтоді цей поріг перетинали 11 разів, свідчать дані Copernicus.

Кліматолог зі США Зік Гаусфатер, який веде платформу Climate Brink, зазначив, що модель прогнозування Copernicus вказує на можливе зростання аномалії до 2,3°C найближчими днями. Показник відображає різницю між середньою глобальною температурою за конкретну добу та доіндустріальним базовим рівнем.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Довгострокові температурні межі

Добове перевищення не означає, що світ уже перетнув довгострокову температурну межу, визначену Паризькою угодою. Угода передбачає утримання потепління значно нижче 2°C і зусилля для обмеження його рівнем 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом у довшій перспективі. Програма ООН з довкілля попереджала, що світ, імовірно, зафіксує стійке перевищення рівня 1,5°C до 2030 року.

Зростання температур пов’язують із викидами парникових газів через діяльність людини, насамперед спалювання вугілля, нафти й газу. Заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс раніше заявляла, що потепління також посилює винятково потужне явище Ель-Ніньйо. Воно пов’язане з вищими температурами в багатьох регіонах і змінами режиму опадів, що підвищують ризики посух та повеней.

Науковець організації Climate Central Закарі Лейб припустив, що нові доби з перевищенням позначки 2°C можливі до березня 2027 року, хоча такі епізоди, за його словами, залишатимуться радше винятками. Від XIX століття середня температура Землі вже підвищилася приблизно на 1,3°C.

Читай нас у