У Норвегії добові продажі природного газу в жовтні зросли майже на 20% порівняно з вереснем — до 355,6 млн кубометрів. За OilPrice, загалом країна продала 11 млрд кубометрів газу, що на 2,1 млрд кубометрів більше, ніж попереднього місяця.

Продажі перевищили прогноз

Попередні дані Норвезького офшорного директорату свідчать, що середньодобовий обсяг продажів у жовтні був на 2,2% вищим за прогноз регулятора. У вересні, за переглянутими даними, середні добові продажі становили 296,8 млн кубометрів.

Порівняно з жовтнем 2025 року добові продажі газу були вищими на 5,6%. Майже весь норвезький газ експортують, переважно трубопроводами до європейських ринків.

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Запаси газу в ЄС скорочуються

Станом на 18 листопада газосховища Європейського Союзу були заповнені на 69,8%, випливає з даних Gas Infrastructure Europe. Наприкінці жовтня цей показник становив близько 75%.

У сховищах ЄС зберігалося приблизно 791 терават-година газу — орієнтовно на 12% менше, ніж роком раніше. Водночас у жовтні Норвегія також відновила видобуток нафти: він зріс на 146 тис. барелів на добу проти вересня, до 1,843 млн барелів на добу. Це на 103 тис. барелів на добу більше за прогноз регулятора, але на 3,1% менше, ніж у жовтні 2025 року.

За перші десять місяців 2026 року сукупний видобуток нафти, газу та інших рідких вуглеводнів у Норвегії становив близько 1,27 млрд барелів нафтового еквівалента, що на 2,5% більше у річному вимірі.

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