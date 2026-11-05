Догравальник Форналь став представником місяця у Польщі — Interia Sport

У Польщі догравальник «Алурон CMC Варти» із Заверців Томаш Форналь став представником жовтня за підсумками голосування Польського союзу волейболу. Волейболіст здобув 50,7% голосів уболівальників, повідомляє Interia Sport.

Конкуренти у голосуванні

Разом із Форналем на звання представника жовтня претендували зв’язуючий Марцін Коменда, діагональний Бартош Болондзь і догравальник Вільфредо Леон. За даними видання, 66 очок, набраних Форналем від початку клубного сезону, забезпечили йому місце серед чотирьох кандидатів.

Польський союз волейболу оголосив підсумки голосування в соціальних мережах і привітав Форналя з перемогою. Догравальник провів попередній сезон у Туреччині, а нещодавно приєднався до «Алурон CMC Варти».

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Позиція команди в чемпіонаті

Клуб із Заверців розпочав сезон 2026/27 поразкою від ГКС «Катовіце», а згодом поступився «Богданці LUK Люблін» у фіналі Суперкубка Польщі AL-KO. Водночас команда посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує «Богданка LUK Люблін», яка ще не програвала, а третьою йде PGE GiEK «Скра» Белхатув.

Після одного з переможних матчів Форналь заявив, що гра команди поліпшуватиметься, коли волейболісти матимуть більше спільного часу на тренуваннях і в матчах.

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